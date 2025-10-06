Gürcistan’da seçim krizi: Halk sokakta, polis gazla yanıt verdi

Gürcistan’da ana muhalefet bloklarının boykot ettiği yerel seçimler, ülkeyi yeniden karıştırdı. Başkent Tiflis’te on binlerce kişi, hükümetin baskıcı politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polis, cumhurbaşkanlığı sarayını basmaya çalışan gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında bazı eylemciler, cumhurbaşkanlığı sarayının kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için su topları ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İçişleri Bakanlığı, eylemin “gösteri yasasına aykırı” olduğunu ileri sürdü ancak ayrıntı vermedi.

“AVRUPA'YA ENTEGRE BİR GÜRCİSTAN İSTİYORUZ”

Tiflis’in merkezinde toplanan göstericiler, Gürcistan bayrakları ve Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen pankartlar taşıdı.

Eylemciler, iktidardaki Gürcü Rüyası (Georgian Dream) partisinin, ülkeyi demokrasi ve Avrupa hedefinden uzaklaştırarak Rusya’ya yaklaştırdığını savundu.

Protestocu Sophio Asatiani, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Haklarımız ve bağımsızlığımız için buradayız. Moskova’dan yönetildiğimiz günlere geri dönmek istemiyoruz” dedi.

AB SÜRECİ ASKIYA ALINMIŞTI

Gürcü Rüyası iktidarı, geçen yıl Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerini askıya almış, karar ülke genelinde öfkeyle karşılanmıştı. Bu süreçte yapılan protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi, çok sayıda gözaltı ve yaralanmaya yol açmıştı.

Hükümetin, sivil toplum örgütlerini ve bağımsız medyayı hedef alan yeni yasaları da, Rusya’daki otoriter düzenlemelere benzetilerek eleştiriliyor.

Gösterilerin organizatörlerinden, ünlü opera sanatçısı Paata Burçuladze, kalabalığa seslenerek, “Artık iktidarı halkın eline geri alma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Muhalefet, yerel seçimleri “barışçıl devrim” çağrısı eşliğinde boykot etmişti. Merkez Seçim Komisyonu’nun ön verilerine göre, günün ilk yarısında seçim katılımı yüzde 30’un altında kaldı

Uluslararası gözlemciler, Tiflis yönetimini “Rusya modelinde otoriterleşmekle” suçlarken, muhalefet bu sürecin ülkenin Avrupa hedeflerini tehlikeye attığını vurguluyor.