Gürcistan, Ukrayna'yı örnek gösterdi: Savaş stratejimizi Ukrayna özelinde geliştirdik
Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Gürcistan'ın savaş stratejisinin Ukrayna'daki mevcut gerçekler ve olaylar temelinde geliştirildiğini duyurdu.
Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuştu.
Juansher Burchuladze, Gürcistan'ın savaş stratejisinin Ukrayna'daki "mevcut gerçekler ve olaylar temelinde geliştirildiğini" ve "topyekûn savunmaya" dayandığını söyledi.
Gürcistan Savunma Bakanlığı, "Bakan, mevcut zorluklar karşısında konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan savaşa odaklandı ve ordunun stratejisinin topyekûn savunmaya odaklandığını söyledi" açıklamasında bulundu.
Burchuladze, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle birlikte üç ana strateji üzerinde durulduğunu, bunlardan birinin uzun vadeli strateji, ikincisinin orta vadeli bir strateji, üçüncüsünün ise mevcut yasal düzenlemelerle düzenlenen ve mevcut gerçekliğe uyarlanan bir strateji olduğunu belirtti.
"UKRAYNA'DAKİ AYNI RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Bakanlığın hazırladığı stratejinin Ukrayna'nın bugün karşı karşıya olduğu tehdit ve risklere dayandığını kaydeden Burchuladze, "Bu, sahip olduğumuz değişen tehditleri nasıl düzenleyeceğimizi gösteriyor" dedi.
Burchuladze, "Biz de bu riskle karşı karşıyayız ve stratejimiz bunu anlamaya dayanıyor. Ukrayna'nın da bu tehdit üzerine kurulu bir stratejisi vardı. Dolayısıyla bunu iyi anladık ve belirli bir anda hangi adımların gerekli olabileceğini de anladık" diye konuştu.
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