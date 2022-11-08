Gürcistan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Avrupa ailesine katılmamız gerekiyor
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'a derhal AB adaylık statüsü verilmesi çağrısında bulundu.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Salome Zurabaşvili, Gürcistan'ın uzun zamandır AB'nin bir parçası olmak istediğini, ancak ülkeye sadece "umut" vaat edildiğini söyledi.
Zurabaşvili, "Gürcistan, adaylık statüsünün Ukrayna ve Moldova'ya devredilmesi sürecinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. O kadar Avrupalıyız ki ve o kadar uzun zamandır öyleyiz ki, bir noktada bu Avrupa ailesine katılmamız gerekiyor" dedi.
Bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirten Zurabaşvili, Gürcistan'a AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi çağrısında bulundu.
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