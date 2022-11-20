Guterres, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelere destek kararından memnun

20 Kasım 2022 Pazar, 13:45

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) zirvesi sona ererken Guterres zirvede “adalete doğru önemli bir adım atıldığını” vurguladı.

Guterres, az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinden doğan zararlarının karşılanması talebinin temel tartışma konularından birini oluşturduğu konferansa ilişkin video mesaj yayınladı.

BM Genel Sekreteri mesajında, “Bir kayıp ve zarar fonu kurulması ve gelecek dönemde faaliyete geçirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan fon oluşturma kararının yeterli olmayacağına dikkati çeken Guterres, bu konuda varılan anlaşmayı "kırılan güveni yeniden inşa etmek için çok ihtiyaç duyulan siyasi bir işaret" olarak niteledi.

18 Kasım’da sona ermesi beklenen COP27, taraflar arasında anlaşmanın sağlanması için 2 gün uzatılmıştı.

Guterres, 17 Kasım’da, iklim krizine dair ülkeler arasındaki güveni yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

Hem kuzey ve güney ülkeleri arasında hem de gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında güvensizlik olduğuna işaret eden Guterres, bu güvensizliğin giderilmesi için hızlı davranmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.