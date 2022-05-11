Guterres: Ukrayna'daki anlamsız savaş sonlandırılmalı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:56

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’le bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Van der Bellen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan BM’nin dünya halkları açısından önemine işaret ederek, BM’nin önemli ofislerinden birine Viyana’da ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'ENERJİ VE GIDA KRİZİ TÜM DÜNYA'YI ETKİLEDİ'

Van der Bellen, ikili görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizinin yanı sıra iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi önemli konuların da ele alındığını söyledi.

Van der Bellen ayrıca, Avrupa’da bir savaşın çıkabileceğinin tahayyül edilebilecek bir durum olmadığını ancak Rusya’nın başlattığı savaşla yalnız Avrupa’nın değil bütün dünyanın bu krizden etkilendiğini dile getirerek, Avrupa Birliği (AB) olarak Moskova yönetimine sert yaptırımlarla karşılık verildiğini aktardı.

Antonio Guterres de Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın enerji, güvenlik ve gıda ürünleri açısından küresel bir krize yol açtığını belirterek, söz konusu hususları geçen hafta Moskova ve Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarette muhataplarıyla konuştuğunu ifade etti.

'RUS VE UKRAYNA ÜRÜNLERİ PAZARDA YERİNİ ALMALI'

Antonio Guterres, Rusya’nın gübre hammaddesi olarak kullanılan ürünleri ve Ukrayna’nın tarım ürünlerinin yeniden küresel pazarda erişebilir olmasının önemine işaret ederek, BM olarak taraflar arasında diyalog kurulması için çalıştıklarını, böylelikle söz konusu gıda maddelerinin yeniden pazarda yer bulması yönünde çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Guterrek, "Savaş nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş, sonlandırılmalı" diyerek, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel açıdan varoluşsal bir tehdit olarak görülen iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Guterres ayrıca, egzoz emisyonunun azaltılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının bütün ülkelerin ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda yatırımlar ve çalışmaların hızlandırılarak artırılmasının önemine işaret etti.