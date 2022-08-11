Guterres’ten 'Zaporijya' çağrısı: Tüm askeri faaliyetler durdurulsun
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya’da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya’da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu belirterek, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini civardaki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyorum” dedi.
Guterres, nükleer santralin bulunduğu bölgede gerilimin azalmasının beklendiğini ancak son günlerde endişe verici olayların arttığını ifade ederek, “Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini, tesisin yakın çevresindeki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya, tesisi veya çevresini hedef almamaya çağırıyorum. Tesis herhangi bir askeri operasyonun parçası olarak kullanılmamalıdır. Bunun yerine, bölgenin güvenliğini sağlamak için silahsızlanma konusunda teknik düzeyde acil bir anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.
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