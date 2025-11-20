Güzellik Kraliçesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Guatemala'nın Nueva Concepción bölgesinde, henüz 15 yaşındaki güzellik kraliçesi Ivana Marcela López Muralles, motosikletiyle seyir hâlindeyken yüksek hızla gelen bir kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.

Çarpışmanın ani yaşandığı, ne genç kızın ne de kamyonet sürücüsünün fren yapmaya fırsat bulamadığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre kamyonet, çarpışmanın etkisiyle Muralles’i metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı; kimliği kamuoyuna açıklanmadı.

Kazanın ardından Muralles’in motosikleti, kamyonetin altına sıkışmış halde bulundu.

Ivana Muralles, bölgedeki okul ve yerel güzellik yarışmalarının tanınan isimlerindendi. Son olarak Nueva Concepción Flor de la Feria Kraliçesi 2024–2025 unvanını taşıyordu ve yakın zamanda tacını devretmeye hazırlanıyordu.

Cenazesinde, kazanan olduğu tüm yarışmalardan gelen taç ve kuşaklar tabutuna yerleştirildi.

Muralles’in ailesinin, anne ve babası ile bir küçük kardeşinden oluştuğu bildirildi.

Guatemala’da 15 yaşından küçüklerin motosiklet kullanması yasak olmasına rağmen, bazı yerel kaynaklar genç kızın 16 ya da 17 yaşında olabileceğini iddia etti. Yetkililer, kazaya dair soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.