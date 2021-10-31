Haaretz: "Erdoğan'ın güç gösterileri etkisini yitiriyor"

31 Ekim 2021 Pazar, 15:23

Zvi Bar'el imzasıyla Haaretz'de çıkan makalede, Erdoğan'ın, ekonomik kriz tırmandıkça kamuoyu desteğini artırmak için Suriye'deki savaşı genişletme yoluna gittiği, ancak artık bunun da işe yaramadığı öne sürüldü.

Makalede bu durum şu sözlerle ifade edildi: "Türkiye'de manşetler ekonomik kriz haberleriyle dolduğunda veya muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı "Türkiye'yi açlığa sürüklemekle" itham ettiğinde, Erdoğan, kamuoyunu arkasına alabilmek için Suriye'deki savaşı genişletebileceğini ima ediyor. Fakat piyasalar, alışveriş merkezleri ve Türk tüketiciler ikna olmakta zorlanıyor. Bir yıl içerisinde ev kiralarının iki katına çıkması, alışveriş merkezlerindeki kalabalığın azalması, marketlerdeki tüketicilerin gücünün sadece zorunlu ihtiyaçlara yetmesi ve Türk lirasının değer kaybetmesi sebebiyle alım gücünün düşmesi, Erdoğan'ın güç gösterilerinin etkisini yitirdiğini gösteriyor..."

"MAAŞINA YAPTIĞI ZAM 4 ASGARİ ÜCRETE BEDEL"

Geçen üç yıl içerisinde emlak karşılığı vatandaşlık alan yabancıların sayısının 7 bini geçemediğinin vurgulandığı makaleye göre, "Temel ürünlerin düşük fiyatlardan satıldığı tanzim satışlar veya 250 bin dolar ve üzeri gayrimenkul alımı yapan herkese vatandaşlık verilerek döviz artırma planı uygulanması gibi halkı ikna etmek amacıyla geliştirilen yöntemler artık meyve vermiyor...."

Erdoğan'ın maaş zammına da değinilen makale şu şekilde sona eriyor:

"Erdoğan, en azından maaşının aylık 9 bin 500 dolardan 10 bin 915 dolara yükseltilmesinin TBMM tarafından onaylanması ile keyiflenebilir. Bu arada Erdoğan'ın aldığı maaş zammı Türkiye'de 378 dolar olan asgari ücretin dört katına eş değer..."