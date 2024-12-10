Haiti'de çete saldırısı: Yüzlerce kişi öldü

Yayınlanma: 10.12.2024 - 07:54

Güncelleme: 10.12.2024 - 07:54

Başkent Port-au-Prince'e bağlı Cite Soleil bölgesindeki Wharf Jeremie'de, hafta sonu silahlı bir çete tarafından saldırılar düzenlendi.

Pala ve silahların kullanıldığı saldırılarda toplamda 187 kişi öldü.

Haiti Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, katliamdan çete lideri "Micanor"un sorumlu tutulduğu ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği belirtildi.

Geniş çaplı operasyonların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Kırmızı çizgi aşıldı. Devlet tüm gücüyle bu çeteleri yok etmek için gereğini yerine getirecek. Kurbanların ailelerine bağ sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel basında, çete lideri Micanor'un, komşularını oğlunu "büyü yaparak öldürmekle" suçladığı ve bu nedenle Cite Soleil'de "katliam emri verdiği" öne sürüldü.

Barış ve Kalkınma için STK Ağına (CDP-Haiti) göre, Micanor, bir süredir hasta olan oğlunun iyileşmesi için "vudu" olarak bilinen büyüyü yaptığı ileri sürülen bir rahibe başvurdu ancak çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine bölge sakinlerini oğlunun ölümünden sorumlu tuttu.

5 BİNİ AŞKIN KİŞİ SALDIRILARDA ÖLDÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 5 binden fazla kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.