Halep'te gerilim devam ediyor: 'İki intihar saldırısı rapor edildi...'

Cihatçı HTŞ yönetimindeki yerel unsurlar, Arap basınına yaptıkları açıklamada, Şam yönetiminin, Halep'te yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan Şeyh Maksud mahallesinde kontrolü sağladığını öne sürerek, bölgede çok sayıda mayının imha edildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından, rejime bağlı İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik güçlerinin Şeyh Maksud’da konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlık, planlı bir çerçevede yürütülen konuşlanmanın güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçladığını; ancak SDG mensubu iki unsurun operasyonlar sırasında kendini patlattığını iddia etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenli dönüşün sağlanması için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, halktan yetkili kurumların talimatlarına tam riayet etmelerini istedi.

Vali, operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının yeni bir duyuruya kadar süreceğini; yerinden edilenlerin şimdilik bölgeye dönmemeleri, dönüşlerin Halep Müdahale Komitesi ile koordinasyon içinde ve güvenli şekilde yapılacağını vurguladı.

"HASTANE, KARARGAHA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Suriye ordusu, sabah saatlerinde Şeyh Maksud’da kontrolün sağlandığını ve Halep kentindeki tüm mahallelerin ordu denetimine geçtiğini açıklamıştı.

Terör örgütü PKK bağlantılı silahlı grupların, Şeyh Maksud’daki Yasin Hastanesi’ni askeri noktaya dönüştürdüğü, personel ve doktorların bölgeden çıkarıldığı öne sürüldü.

Şam yönetimi, güvenlik taramalarının ve mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü, düzenin tesis edilmesiyle birlikte normal hayata dönüşün kademeli olarak sağlanacağını açıkladıç.