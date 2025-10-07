Halep'te Suriye ordusu ile SDG arasında ateşkes

Suriye’nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından iki mahallede ateşkes sağlandı.

Suriye devlet ajansı SANA, ateşkesin Halep kentinde SDG’nin kontrolündeki iki mahallede yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun ülkenin kuzeydoğusunda SDG ile temas hatlarında yeniden konuşlandığını doğruladı.

Bakanlık, bu hamlenin “bir askeri operasyon hazırlığı değil, SDG’nin toprak genişletme girişimlerini ve saldırılarını önleme amacı taşıdığını” açıkladı.

Son haftalarda iki taraf arasında yaşanan silahlı çatışmalar, Mart ayında imzalanan ve SDG’nin Şam yönetimine entegre olmasını öngören anlaşmayı gölgeledi.

Söz konusu anlaşma, 14 yıldır süren iç savaşın ardından ülke bütünlüğünü yeniden tesis etmeyi ve SDG'nin devlet kurumlarıyla bütünleşmesini hedefliyordu.

MAHALLELERDE KUŞATMA VE PROTESTOLAR

Tanıklar, Halep’te SDG’nin kontrolünde bulunan Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin ordu tarafından çevrildiğini aktardı.

Saldırılarda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ailenin mahalleleri terk ettiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre bazı roketler sivil yerleşim alanlarına isabet etti.

SDG Sözcüsü Farhad Şami, Suriye ordusunu tanklarla iki Kürt mahallesine girmeye çalışmakla suçladı. Şami, SDG’nin bu bölgelerde askeri varlığı olmadığını savunarak “kuşatmanın kaldırılmasını” istedi.

“Bu adımlar yerel halkın durumunu ağırlaştıran tehlikeli bir tırmanıştır” diyen Şami, hükümetin uygulamalarını “provokasyon” olarak nitelendirdi.

ABD DEVREDE

SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile ülkenin kuzeydoğusunda bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, Mart ayında Şam yönetimiyle imzalanan bütünleşme anlaşmasının uygulanma süreci ele alındı.

Washington yönetimi, SDG'nin Şam’la müzakereleri hızlandırması için baskı yaparken, Türkiye de SDG’nin süreci yavaşlattığını açıkladı.

Ankara, “SDG’nin devlet kurumlarına entegre olmaması halinde askeri adımlar atılabileceği” uyarısında bulundu.

ANLAŞMA TIKANMIŞ DURUMDA

ABD arabuluculuğunda Mart ayında imzalanan anlaşma, Beşar Esad’ın Aralık ayında devrilmesinin ardından oluşturulan yeni hükümet döneminin en önemli siyasi uzlaşısı olarak görülüyordu.

Anlaşma, yıl sonuna kadar SDG’nin kontrolündeki sınır kapılarının, bir havaalanının ve petrol-gaz sahalarının Şam yönetimine devrini öngörüyordu. Ancak süreç, tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle aylardır ilerleyemiyor.

Halep’teki ateşkes, taraflar arasında geçici bir nefes aldırsa da ülke genelindeki güç dengeleri hâlâ kırılgan.

Uzmanlar, bu gerilimin hem ABD’nin bölgedeki etkisini hem de Türkiye’nin olası müdahale planlarını yeniden gündeme taşıdığı görüşünde.