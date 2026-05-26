Hamaney’den ABD üsleri çıkışı: Ortadoğu ülkeleri artık kalkan olmayacak

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hac dönemi vesilesiyle yayımladığı yazılı mesajda, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde güç dengelerinin değiştiğini savunarak radikal mesajlar verdi.

Babası Ali Hamaney’in suikasta uğramasının ardından göreve gelen ve yaklaşık 10 haftadır kamuoyu önüne çıkmayan yeni lider, yayımladığı bildiride hem ABD’yi hem de Washington’ın bölgedeki askeri varlığına ev sahipliği yapan komşu ülkeleri hedef aldı.

Mücteba Hamaney mesajında, küresel ve bölgesel ölçekte "yeni bir düzenin" şafağında olunduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki nüfuzunu her geçen gün kaybettiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine de açık bir çağrıda bulundu.

İran Lideri, Orta Doğu uluslarının artık "ABD askeri üsleri için birer kalkan vazifesi görmeyeceğini" ilan etti.

ABD'nin bölgedeki askeri hamlelerinin cezasız kalmayacağı sinyalini veren Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki yıkıcı faaliyetleri ve kurduğu askeri üsler için artık güvenli bir sığınak bulamayacak. Günden güne geçmişteki güç ve statüsünden daha da uzaklaşmaktadır."

İSRAİL İÇİN "SON AŞAMA" İDDİASI

Yazılı mesajında Tel Aviv yönetimine de sert eleştiriler yönelten Hamaney, İsrail ve mevcut liderliğinin askeri ve siyasi olarak çıkmaza girdiğini iddia etti.

Hamaney, İsrail yönetiminin "sefil varlıklarının nihai ve son aşamalarına yaklaştığını" öne sürerek gerilimi tırmandıracak söylemlerini sürdürdü.

SAĞLIK DURUMU İLK KEZ AÇIKLANDI

Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, hayatta ancak yaralı ve ampute edildiğini iddia ettiği Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin İran tarafından ilk kez bir açıklama geldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, Mücteba Hamaney’in, şubat ayının sonlarındaki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğruladı.

Hameney’in aldığı yaraların yalnızca "yüzeysel" olduğunu söyleyerek, yaralandığı güne dair detayları açıkladı.

Hamaney’in 28 Şubat’ta yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini kaydeden Kermanpour, hastanenin adını açıklamadı.

Mücteba Hamaney’in yaralı bazı kişilerle ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullandı.