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Hamaney’den savaş mesajı: Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor

Hamaney’den savaş mesajı: Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor

18.06.2025 01:00:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Hamaney’den savaş mesajı: Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik savaşın başladığını ilan edercesine sert bir paylaşımda bulunarak, “Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber” ifadelerini kullandı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ortadoğu’da artan gerilim ortamında yaptığı son açıklamayla dikkat çekti. 

Dini ve sembolik göndermeler içeren mesajında Hamaney, savaşın başladığını ilan edercesine sert ifadeler kullandı:

“Asil Haydar’ın adıyla savaş başlar. Ali, Zülfikar’ıyla Hayber’e dönüyor. Allahu Ekber.”


Hamaney’in kullandığı ifadeler, hem İslam tarihinde hem de Şii kültüründe güçlü anlamlar taşıyor. 

“Haydar” ifadesi, Hz. Ali'nin lakaplarından biri olarak bilinirken, “Zülfikar” ise onun efsanevi kılıcıdır. 

“Hayber’e dönüş” ise İslam tarihinde Hz. Ali’nin Yahudi kalelerinden Hayber’i fethetmesiyle ilişkilendirilir ve sembolik olarak zafere yürüyen kutsal bir savaşı ima eder.

İlgili Konular: #israil #İran