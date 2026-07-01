Hamaney için aylar sonra cenaze töreni: İran ve Irak’ta 6 günlük program

İran makamları, 28 Şubat’ta ABD-İsrail saldırıları sırasında öldürülen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için aylar sonra geniş kapsamlı cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Törenlerin 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak’ta yapılacağı, Hamaney’in Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde defnedileceği bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın yayımladığı takvime göre, yabancı liderler ve üst düzey yetkililer için 3 Temmuz’da Tahran’da anma töreni düzenlenecek.

Halkın katılımına açık veda törenleri ise 4 ve 5 Temmuz’da başkentteki İmam Humeyni Musallası’nda yapılacak.

Tahran’daki ana cenaze yürüyüşünün 6 Temmuz’da düzenlenmesi planlanıyor. İranlı yetkililer, yoğun katılım beklenen törenler için Musalla alanının 24 saat açık tutulacağını, Kuran tilaveti, ağıt, şiir ve matem programlarının hazırlanacağını duyurdu.

Program kapsamında 7 Temmuz’da İran’ın dini merkezlerinden Kum’da tören yapılacak. Hamaney’in naaşının 8 Temmuz’da Irak’a götürülerek Necef ve Kerbela’daki Şii kutsal mekânlarında tören düzenlenmesi bekleniyor.

Irak makamları, Hamaney için Necef ve Kerbela’da cenaze alayları yapılacağını doğruladı. Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin de yerli ve yabancı basın mensuplarını törenleri izlemek üzere akreditasyon başvurusu yapmaya çağırdığı bildirildi.

MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK

Cenaze programının son durağı 9 Temmuz’da Meşhed olacak. Hamaney’in doğum yeri olan kent, İran’daki en önemli Şii dini merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.

Hamaney’in, Şii dünyasının en kutsal mekânları arasında gösterilen İmam Rıza Türbesi’nde toprağa verilmesi planlanıyor.

İranlı yetkililer, cenaze törenlerine ülke içinden büyük kalabalıkların yanı sıra farklı ülkelerden siyasi, dini, kültürel ve akademik isimlerin de katılacağını açıkladı.

Yaklaşık 40 ülkeden üst düzey yetkili ve devlet temsilcisinin törenlerde yer almasının beklendiği bildirildi.

Hamaney’in ölümünden aylar sonra yapılacak cenaze töreni, ülkede ve bölgede çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gecikmenin, Hamaney’in oğlu ve halefi Mücteba Hamaney’in durumu hakkında soru işaretleri yarattığı belirtilirken, bazı muhalif çevreler devletin katılımı büyütmek amacıyla törenleri uzun süre ertelediğini savundu.

İranlı yetkililer ise Hamaney’in naaşının dini ve yasal kurallara uygun şekilde korunduğunu, şu ana kadar herhangi bir defin işlemi yapılmadığını bildirdi.

IRAK AYAĞINA SEMBOLİK VURGU

İranlı yetkililer, Hamaney’in naaşının Irak’taki kutsal mekânlara götürülmesini sembolik bir “ziyaret” olarak tanımlıyor.

Yapılan açıklamalarda, Hamaney’in son Kerbela ve Necef ziyaretinin 1957’de gerçekleştiği, 1968’de planlanan bir ziyaretin ise dönemin istihbarat servisi SAVAK tarafından engellendiği belirtildi.

Bu nedenle 8 Temmuz’da yapılacak Irak programının, İran yönetimi tarafından “69 yıl sonra gerçekleşen ziyaret” olarak sunulduğu ifade edildi.