Hamaney’in cenazesi ikinci gününde de devam ediyor… Oğulları da cenazeye katıldı, 14 aylık torun için cenaze namazı kılındı

TAHRAN — İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cuma günü başlayan cenaze törenleri ikinci gününde Tahran’da devam etti. Dün yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla başlayan program, bugün halkın yoğun katılımıyla sürdü. İmam Humeyni Musallası’nda düzenlenen cenaze namazına İran’ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin yanı sıra Hamaney’in ailesinden isimler de katıldı.

Tahran’da binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Musalla çevresinde toplanırken, cenaze programının hafta boyunca İran ve Irak’ta farklı kentlerde devam edeceği bildirildi.

ÜÇ OĞLU CENAZE TÖRENİNDE

İkinci günün en dikkat çeken gelişmesi, Ayetullah Ali Hamaney’in oğulları Mesud, Meysem ve Mustafa Hamaney’in cenaze namazında görüntülenmesi oldu.

İran basınının aktardığına göre, Hamaney’in yerine dini lider olarak seçilen oğlu Mücteba Hamaney ise güvenlik gerekçesiyle törene katılmadı. İsrail’in son aylarda Mücteba Hamaney’e yönelik tehditleri nedeniyle yeni dini liderin üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğu belirtiliyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER ALANDA

Cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey komutanları katıldı.

Törende ayrıca Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi de hazır bulundu.

14 AYLIK TORUN İÇİN CENAZE NAMAZI

Cenaze törenlerinde Hamaney’in 28 Şubat’taki saldırıda yaşamını yitiren dört aile ferdinin naaşı için de namaz kılındı.

Hayatını kaybedenler arasında Hamaney’in henüz 14 aylık torunu Zehra Muhammedi Golpayegani de bulunuyor. İran basını, küçük tabutun Hamaney’in naaşının yanına konulduğunu ve baba Muhammed Cevad Muhammedi Golpayegani’nin de törende yer aldığını aktardı.

TAHRAN'DA İNTİKAM SLOGANLARI

İmam Humeyni Musallası’na akın eden kalabalık, gün boyunca Hamaney için dua ederken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Törende bulunan çok sayıda kişi, 28 Şubat’taki saldırının karşılıksız bırakılmaması gerektiğini dile getirirken, “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm” ve “intikam” sloganları tören boyunca sık sık duyuldu.

PROGRAM BİR HAFTA SÜRECEK

Cuma günü yabancı heyetlerin kabulüyle başlayan cenaze programı hafta boyunca devam edecek.

Pazartesi günü milyonlarca kişinin katılması beklenen cenaze kortejinin Tahran’ın merkezinden geçmesi planlanıyor. Ardından Kum’da dini tören düzenlenecek.

Daha sonra naaşların Irak’ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülmesi, son olarak ise Hamaney’in doğduğu Meşhed’de İmam Rıza Türbesi’ne defnedilmesi öngörülüyor.

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