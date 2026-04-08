Hamaney’in danışmanından Lübnan uyarısı: 'Ateşkesin çökmesinin sorumluluğu ABD’ye ait'

İsrail’in Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Saldırıların ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, İran ve bağlantılı gruplardan sert açıklamalar geldi.

Lübnan medyası, Beyrut’un güney banliyölerinde yeni saldırıların düzenlendiğini duyurdu. Özellikle Hizbullah’ın etkili olduğu bölgelerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırılarla ilgili doğrudan bir açıklama yapmazken, daha önce söz konusu bölgeler için tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Lübnan genelinde “en büyük koordineli saldırılardan birinin” gerçekleştirildiğini açıkladı.

Buna göre Beyrut, güney Lübnan ve Bekaa Vadisi’nde 10 dakika içinde 100’den fazla hedef vuruldu. Bazı saldırıların önceden uyarı yapılmadan gerçekleştiği de aktarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan kaynakları, ülke genelinde düzenlenen saldırılarda en az 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 890 kişinin yaralandığını açıkladı.

En ağır bilanço başkent Beyrut’ta yaşandı. Kentte düzenlenen saldırılarda en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, açıklanan verilerin ön bilgi niteliğinde olduğunu ve sayının artabileceğini kaydetti.

Saldırılar, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının hemen ardından geldi. Ancak anlaşmanın Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu oldu.

Beyaz Saray, söz konusu ateşkesin Lübnan’ı içermediğini belirtirken, İran ve Pakistan bu görüşe karşı çıktı.

IRAK'TAKİ GRUPTAN TEHDİT

İran’a yakın Iraklı silahlı gruplardan Hizbullah el-Nujaba Hareketi'nin lideri Akram al-Kaabi, İsrail’i anlaşmaları ihlal etmek ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Kaabi, yaptığı açıklamada “Direniş Cephesi’nin İsrail’i güç kullanarak durdurmak için yeniden harekete geçeceğini” belirtti. İsrail’in “bu ihanetin sonuçlarından pişman olacağı” ifadesini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN “AĞIR YANIT” MESAJI

İran Devrim Muhafızları’na bağlı hava kuvvetleri komutanı Macid Musevi, Hizbullah’a yönelik herhangi bir saldırının İran’a yapılmış sayılacağını açıkladı.

İran devlet ajansı Fars Haber Ajansı’na konuşan Musevi, “Sahada ağır bir karşılık için her şey hazır” dedi.

Devrim Muhafızları da yaptığı açıklamada Beyrut’taki saldırıları “katliam” olarak nitelendirdi ve ABD ile İsrail’i sert sözlerle uyardı.

İran dini liderinin danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai de İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Rezai, “Bütün gücümüzle Hizbullah mücahitlerinin yanındayız ve Siyonist düşmanı cezalandıracağız. Ateşkesin çökmesinin sorumluluğu ABD’ye aittir; çünkü ya istemiyor ya da ‘kuduz köpeğini’ dizginleyemiyor. ABD’nin ateşkesi ihlal etmesi de kabul edilmeyecektir” dedi.