Hamaney’in eşinin 'öldüğü' iddiası yalanlandı

İran'ın dini lideri olan Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’daki konutuna düzenlenen ABD ve İsrail’in ortak hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından İran medyasında Hamaney’in ailesine ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.

İran devletine yakın Fars Haber Ajansı, Hamaney’in eşi Mansure Hojeste Bagherzadeh’in öldüğüne ilişkin ilk haberlerin yanlış olduğunu bildirdi.

Ajans, liderin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgi kirliliğine dikkat çekerek dolaşıma giren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’yle bağlantılı Nournews da benzer bir açıklama yaptı. Kuruluş, “Şehit devrimci liderin eşi hayattadır ve onun şehit olduğuna dair yayımlanan ilk haberler yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Her iki medya kuruluşu da Bagherzadeh’in sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı ve önceki haberlerle ortaya çıkan çelişkinin nedenine dair açıklama yapmadı.

Ayın başlarında bazı İran medya kuruluşları, Bagherzadeh’in aynı saldırılarda yaralandığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA) ise Bagherzadeh’in saldırı sonrası komaya girdiğini ve daha sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.