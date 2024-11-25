Hamaney: Netanyahu idam edilmeli

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:40

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:40

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçleri (Besic) üyelerine bir konuşma yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği insanlık suçlarına işaret eden Hamaney, "Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi, bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsrailli liderlere idam kararı verilmelidir" dedi.

Sivillerin yaşam alanlarının bombalanmasına tepki gösteren İran lideri, şu ifadelerini kullandı:

"Gazze ve Lübnan'daki insanların evlerini bombalamak bir zafer değildir. Ahmaklar, halkın evlerini ve hastaneleri bombaladıkları için zafer kazandıklarını sanmasınlar. Kimse bunu bir zafer olarak görmez. Bunların yaptığı zafer değil, savaş suçudur."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.