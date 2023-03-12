Hamaney'in danışmanı, Suudi Arabistan'la anlaşmanın ABD'nin bölgedeki hegemonyasının sonu olduğunu söyledi

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:10

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 13:26

Tesnim Haber Ajansına göre Safevi, İran Ordusu Hava Kuvvetleri Müzesi'nin açılışında, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.

Safevi, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma siyasi alanda bir depremdir ve bölgedeki Amerikan hegemonyasının sonudur. Anlaşmayla Basra Körfezi bölgesinde ABD sonrası dönem başlamıştır." dedi.

Bu anlaşmayla bölgede kalıcı güvenliğe ve barışa doğru gidileceğini ümit ettiklerini dile getiren Safevi, Çin'in, 2030 yılına kadar dünyanın birinci ekonomisi olma konusunda kararlı olduğunu ve İran ile Suudi Arabistan arasında aracılık ettiği bu anlaşmayla Pekin yönetiminin ABD'ye ikinci büyük darbeyi vurduğunu savundu.

Suudi Arabistan'ın Çin'in en büyük petrol tedarikçisi olduğunu hatırlatan Safevi, şunları kaydetti:

"Çin belirli bir strateji ile jeoekonomik alanını, Çin Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar genişletti. Görüldüğü kadarıyla Çin ve Rusya, Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütüne üye olmasına yardım edecekler. Bu bağ, gelecekte NATO ve Batı'nın askeri gücünün önünde bir engel olabilir."

- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bunun sonucunda, Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

- 7 yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkileri yeniden başlatarak büyükelçilikler ve temsilciliklerin karşılıklı olarak açılmasında anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.