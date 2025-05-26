Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından iletilen Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Witkoff’un sunduğu teklifin “ciddiyetle değerlendirildiği ve kabul edildiği” bildirildi.

Ateşkes kapsamında, İsrail'in elinde tuttuğu operasyonlara 70 gün boyunca ara vermesi karşılığında, Hamas'ın elindeki 10 rehinenin iki ayrı grup halinde bırakılması öngörülüyor.

Şu ana kadar İsrail tarafının teklife nasıl yanıt vereceği ise netlik kazanmadı.