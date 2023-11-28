Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.
Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.
Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.
ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Büyükşehir belediye başkanından flaş karar!
- Ünlü ekonomistten korkutan açıklama
- Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
- İmamoğlu'ndan AKP grubuna manidar sözler
- Cesetleri çarşafa sarılı halde bulundu!
- Özel'den tüm partilere 'işbirliği' çağrısı