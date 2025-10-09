Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu.

Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu.

"Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını içeriyor." dedi.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti" diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Hayya "Direnişin kahramanları, düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı" dedi.