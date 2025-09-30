Hamas liderinin oğlu, Küresel Sumud Filosu'nu hedef aldı: ‘Karşı filo’ çağrısı yaptı

Hamas’ın kurucu liderlerinden Şeyh Hassan Yousef’in oğlu ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) için muhbirlik yapan Mosab Hassan Yousef, hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımlarında İsraillilere seslendi.

“Elli gemi sahte bayraklarla donatılmış, terör sempatizanlarıyla dolu şekilde Gazze’ye ilerliyor. Biz tartışmayacağız, biz de denize açılacağız” diyen Yousef, katılımın İsrail Donanması ile koordineli olması gerektiğini vurguladı.

“Yeşil Prens” olarak bilinen Yousef, “Çarpışma yok, sadece varlık gösterelim” ifadelerini kullandı.

The flotilla sails under the lie of baby formula for infants — this is their “declared mission,” far from the truth. Behind it: the Muslim Brotherhood’s hidden agenda, deploying human shields to ignite a global crisis and paralyze Israel. These activists? For two years straight… — Mosab Hassan Yousef (@MosabHasanYOSEF) September 27, 2025

Yousef, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Filotilla, bebekler için bebek maması yalanıyla seyrediyor, bu onların “beyan ettikleri misyon”dur, gerçeklerden çok uzaktır. Bunun arkasında ise Müslüman Kardeşler'in gizli gündemi var: küresel bir kriz başlatmak ve İsrail'i felç etmek için insan kalkanı kullanmak. Bu aktivistler mi? İki yıldır, savaşın başlangıcından beri Hamas'ın sivilleri insan kalkanı olarak kullandığı temel suçu inkar ediyorlar, her saldırıdan kaçmak için onların arkasına saklanıyorlar, sonra şehir yanarken “soykırım” diye bağırıyorlar. Şimdi ise, tıpkı kendi teknelerini yakıp İsrail'in insansız hava aracını suçladıkları zamanki gibi, uluslararası kalkanlar olarak doğrudan ateşe atlayarak bahislerini ikiye katlıyorlar. Bu, Hamas'ın klasik taktiğidir: hastaneleri havaya uçur, kendi halkını öldür, İsrail'i suçla. Denizde de Gazze'deki insan kalkanlarında olduğu gibi aynı oyun oynanıyor: önce insan kalkanı, sonra öfke, ardından savaş suçu haykırışları altında gerçek suçun gömülmesi.

Gerçek hamle: İsrail'in küresel öfkeyi tetiklemeden harekete geçememesi için suları sel basmak. Paraları, gemileri, kaosları, hepsi Hamas'a can simidi atmak, İsrail'in merhametle diz çökmesini talep etmek için. İsrailli gemi sahipleri ve vatandaşlar: Donanma onlarla ilgileniyor, ancak filoyu etkisiz hale getirme görevine müdahale etmeden, Donanma'nın onayladığı belirli bölgelerde protestoya katılın. Bu sadece Donanmanın alanı değil; Hamas ve Müslüman Kardeşlerin hastalıklı senaryosu altında meşruiyetimizi elimizden almak, sularımıza girmek için birleşen her düşmanın tehdidi altındaki egemenliğimizdir.

Zaten yeterince zarar verdiler, oyun açık. Donanmaya güveniyoruz, ama sessiz kalmıyoruz. Öfkemiz onların öfkesine cevap veriyor. Çünkü onların saldırısı sadece hükümete değil, bu ulustaki her bir ruha karşıdır. Dünyaya gösterin: İsrail boyun eğmez.”

FİLO GAZZE'YE DOĞRU İLERLİYOR

İtalya ve İspanya donanma gemilerinin eşlik ettiği yaklaşık 50 gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğrudan insani yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Yunan basını, filonun Türk İHA’ları tarafından da izlendiğini aktardı.

Organizatörler, İsrail’in Aşkelon limanı ya da Kıbrıs üzerinden yardım aktarma tekliflerini reddetti. İsrail ise Gazze kıyılarına doğrudan erişime izin verilmeyeceğini açıkladı.

GRETA THUNBERG DE KATILDI

Filoda yer alan en dikkat çekici isimlerden biri, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu.

Haziran ayında benzer bir girişime katıldıktan sonra İsrail’den sınır dışı edilen Thunberg’in varlığı, bu kez de uluslararası kamuoyunun ilgisini artırdı. İsrailli yetkililer, önceki girişimi “selfie yatı” diye küçümsemişti.

“YEŞİL PRENS”İN GEÇMİŞİ

İsrail basınına göre, Ramallah’ta doğan ve Hamas içinde genç yaşta yükselen Mosab Hassan Yousef, İsrail’de hapis yatarken örgütün ideolojisinden koptu. Daha sonra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) için muhbirlik yaptı.

Yousef, İsrail istihbaratında “Yeşil Prens” kod adıyla anıldı.

Yousef, 7 Ekim olaylarından sonra Hamas rehineleri serbest bırakmaz ise kendi babasının da İsrail tarafından öldürülmesi gerektiğini savunmuştu.