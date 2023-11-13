Hamas'tan ateşkes açıklaması: 70 rehineyi bırakmaya hazırız!
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, ellerinde bulunan 70 kadar çocuk ve kadın rehineyi, 5 günlük ateşkes karşılığında serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, çatışmalara 5 günlük ara karşılığında 70 kadar çocuk ve kadın İsrailli rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti.
Ubeyde, ateşkesin Gazze Şeridi'ne insani yardım girmesine yönelik engellerin kaldırılmasını da içerdiğini belirtti.
Hamas'ın elinde 239 İsrailli rehin olduğu biliniyor.
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