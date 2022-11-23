Hamas'tan İsrail'e suçlama: Kudüs'ü yahudileştirmeyi amaçlıyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:21

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve çevresindeki yerleşim birimlerini genişletme projelerinin devam ettiğini dikkati çekti.

İsrail'in yerleşimleri genişletme projelerinin sonuncusunun Kudüs Belediyesinin yol açma projesi girişimi olduğunu söyleyen Hamade, bunun "devam eden saldırgan bir politikanın parçası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hamade, İsrail'in izlediği yerleşim politikasının, tarihi tahrif ettiği Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeyi ve şehirden Filistin kimliğini silmeyi amaçladığını kaydetti.

Doğu Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olmaya devam edeceğini, İsrail'in projeleri ve saldırgan politikalarının Filistinlilerin kentteki varlığını tasfiye etmeye yetmeyeceğini vurgulayan Hamade, Filistinlilerin yerleşim planlarına karşı duracağını vurguladı.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi gelecek günlerde, Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın güneyindeki "Gush Etzion" yasa dışı yerleşim birimleriyle birleştirmek ve yerleşimcilerin şehre erişimini kolaylaştırmak amacıyla tünel açma ve yol genişletme projesinin kuzey bölümünü açmayı planlıyor.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.