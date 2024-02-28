Hamas'tan 'müzakere' açıklaması: 'Savaşa devam etmeye de hazırız'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, “İsrail ile müzakerelerde esneklik gösteriyor ancak savaşa devam etmeye de hazır” dedi.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:10
Hamas'tan 'müzakere' açıklaması: 'Savaşa devam etmeye de hazırız'
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Mısır ve Katar liderliğinde devam eden müzakerelerde henüz bir sonuç çıkmazken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap dünyasına seslendi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta konuşan Hamas lideri Haniye, Filistinlilerin yanı sıra Direniş Ekseni ve Arap ülkelerine “baskıyı arttırın” çağrısı yaparak, Gazze’ye desteğin arttırılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilere seslenen Haniye, Ramazan ayının ilk gününde Mescid-i Aksa’ya yürüme çağrısı yaptı. Kutsal mekanların herkese açık kalması gerektiğini sözlerine ekledi. Kutsal yerlerin her türlü direnişle savunulacağını vurgulayan Haniye, “Mescid-i Aksa kuşatması da Gazze kuşatması da aynıdır. Hamas, İsrail ile müzakerelerde esneklik gösteriyor ancak savaşa devam etmeye de hazır” ifadesini kullandı.

“İsrail insanları aç bırakarak öldürüyor” diyen Haniye, “İsrail’in kara harekatı başarısızlıkla sonuçlandı” dedi.


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