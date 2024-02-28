Euphoria'nın yıldız oyuncusu Hunter Schafer'e Filistin protestosunda gözaltı
ABD Başkanı Biden'ın konuk olduğu televizyon kanalının önünde Gazze'de ateşkes için slogan atan Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer, gözaltına alındı.
Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer'ın Filistinli yanlısı bir eyleme katıldığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Schafer, pazartesi günü kendini anti-siyonist olarak tanımlayan Yahudi topluluğu 'Barış için Yahudi Sesler' (JVP) grubuyla ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan protestoya katıldı.
JVP, aktörün NBC kanalına ev sahipliği yapan New York'taki Rockefeller Centre'ın çevresinde 50 diğer protestocuyla gözaltına alındığını açıkladı.
JVP'den Vulture'a yapılan açıklamada, "Schafer'ın Filistin'in özgürlüğüne bağlılığını ve gelecekte herkes için adalet istemesini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gözaltı anından paylaşılan fotoğraflarda Schafer'ın "Ateşkes şimdi" yazılı bir tişört giydiği görülüyor.
JVP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, "Biden burada olduğunu biliyoruz. Kentimizde sana yer yok" diye bağırarak Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı görülüyor.
ABD Başkanı Biden, 7 Ekim'den bu yana sivil ölümlere rağmen Gazze'deki savaşta İsrail'i desteklediği ve kalıcı ateşkese karşı çıktığı için ülkesinde de yaygın olarak eleştiriliyor.
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