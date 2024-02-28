Euphoria'nın yıldız oyuncusu Hunter Schafer'e Filistin protestosunda gözaltı

ABD Başkanı Biden'ın konuk olduğu televizyon kanalının önünde Gazze'de ateşkes için slogan atan Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer, gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:30
Euphoria'nın yıldız oyuncusu Hunter Schafer'e Filistin protestosunda gözaltı
Abone Ol google-news

Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer'ın Filistinli yanlısı bir eyleme katıldığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

Schafer, pazartesi günü kendini anti-siyonist olarak tanımlayan Yahudi topluluğu 'Barış için Yahudi Sesler' (JVP) grubuyla ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği televizyon kanalının binasının önünde yapılan protestoya katıldı.

JVP, aktörün NBC kanalına ev sahipliği yapan New York'taki Rockefeller Centre'ın çevresinde 50 diğer protestocuyla gözaltına alındığını açıkladı.

JVP'den Vulture'a yapılan açıklamada, "Schafer'ın Filistin'in özgürlüğüne bağlılığını ve gelecekte herkes için adalet istemesini takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı anından paylaşılan fotoğraflarda Schafer'ın "Ateşkes şimdi" yazılı bir tişört giydiği görülüyor. 

JVP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, "Biden burada olduğunu biliyoruz. Kentimizde sana yer yok" diye bağırarak Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı görülüyor. 

ABD Başkanı Biden, 7 Ekim'den bu yana sivil ölümlere rağmen Gazze'deki savaşta İsrail'i desteklediği ve kalıcı ateşkese karşı çıktığı için ülkesinde de yaygın olarak eleştiriliyor.


ABD Başkanı Joe Biden haberleri Joe Biden haberleri gazze haberleri ateşkes haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Sarhoşken eski sevgili sayısını öğrendi: Partnerinin penisini bıçakladı

Sarhoşken eski sevgili sayısını öğrendi: Partnerinin penisini bıçakladı
Biden: 'Ben bir siyonistim'

Biden: 'Ben bir siyonistim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!

Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası
Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'

Meral Akşener yurttaşla tartıştı: 'Oy vermezseniz vermeyin'
İstanbul Üniversitesi Rektörü’nden ‘Duvarsız üniversite’ açıklaması

İstanbul Üniversitesi Rektörü’nden ‘Duvarsız üniversite’ açıklaması
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: '2 hafta külliyeden çıkamaz'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: '2 hafta külliyeden çıkamaz'
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
Fransa Türkiye’den tarım işçisi almaya hazırlanıyor

Fransa Türkiye’den tarım işçisi almaya hazırlanıyor