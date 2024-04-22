Hamas'tan Türkiye açıklaması: 'Arabuluculuk' iddialarına yanıt verdi!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin medya danışmanı Taher el-Nounou, Hamas'ın, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının yerine Türkiye'nin arabuluculuğunu koyma niyetinde olmadığının altını çizdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:08
Hamas'tan Türkiye açıklaması: 'Arabuluculuk' iddialarına yanıt verdi!
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin medya danışmanı Taher el-Nounou, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsmail Haniye'nin İstanbul'da görüşmesine ilişkin konuştu.

Al Mayadeen'e konuşan Taher el-Nounou, "son derece önemli bir an" olarak nitelendirdiği bir dönemde "Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin öncelikle İsrail işgalinin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması etrafında döndüğünü" vurguladı.

el-Nounou, Hamas'ın, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının yerine Türkiye'nin arabuluculuğunu koyma niyetinde olmadığının altını çizdi.

el-Nounou, Haniye'nin Türkiye ziyaretinin bu konuyla ilgisi olmadığını ifade etti.

el-Nounou, "Katar ve Mısır arabuluculuğunu Türkiye'nin arabuluculuğu ile değiştirmeye çalışmıyoruz ve Haniye'nin Türkiye ziyaretinin bu konuyla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-HANİYE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüştü. Gazze'deki son durum değerlendirildi. Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımlar ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.


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