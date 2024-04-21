İsrail Başbakanı Netanyahu protestolar hakkında konuştu: 'Hamas cesaret alıyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir esir takası anlaşmasının "Hamas'ın taleplerini artırması nedeniyle" imzalanamadığını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:52
İsrail Başbakanı Netanyahu protestolar hakkında konuştu: 'Hamas cesaret alıyor'
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Netanyahu, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajında, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kurtarma misyonundan bir an bile vazgeçmediğini" söyledi.

Esir takası için tüm tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini ifade eden Netanyahu, İsrail sokaklarında hükümetin istifası, erken seçim ve bir an önce esir takası anlaşması imzalanması için düzenlenen protestolara işaret ederek, "Hamas'ın İsrail'deki ayrışmadan yararlandığını ve hükümete yönelik baskıdan cesaret aldığını" öne sürdü.

Hamas'ın esirleri serbest bırakmak için şartlarını ağırlaştırdığını söyleyen Netanyahu, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracaklarını" çünkü bunun esirleri geri getirmek ve "zafer kazanmak" için tek yol olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, "İsrail ordusunun savunma ve saldırıda güçlü olduğunu, düşmanlarının İsrail'e galip gelemeyeceğini, kendilerinin üstün olacağını" söyledi.

"TÜM GÜCÜMLE..."

İsrail ordusunu ve savaşçılarını savunacağını belirten Netanyahu, ABD'nin Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı haberlerine ilişkin, "Eğer ki birisi İsrail ordusunda bir birime yaptırım uygulayabileceğini düşünüyorsa buna karşı tüm gücümle savaşacağım" ifadesini kullandı.

ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, "Gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.


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