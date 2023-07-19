Hamile kadınların kanında zararlı kimyasal maddeler tespit edildi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:18

ABD'de araştırmacılar, plastik üretiminde ve çok çeşitli diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan bazı kimyasalların hamile kadınların kanında yaygın olarak bulunduğuna ve bunun da anneler ve bebekleri için artan sağlık riskleri yarattığına dair yeni kanıtlar buldu.

Araştırmacılar, bulgularının, insanların rutin olarak maruz kaldığı birçok kimyasalın sağlıkta ince ama zararlı değişikliklere yol açtığını gösteren ve giderek artan kanıtlara eklendiğini söyledi.

Araştırmacılar, bunun, devlet yetkilileri için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini dile getirdiler.

San Francisco Üniversitesi'nden Profesör Tracey Woodruff, "Bu çok önemli bir konu. Kimyasalların annelik koşulları ve sağlık eşitsizlikleri üzerindeki rolünü anlamak için daha fazlasını yapmamız aciliyet arz ediyor. Yüzlerce kimyasala maruz kalıyoruz ve bu araştırma bunların sağlığımız üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunuyor" dedi.

PFAS TESPİT EDİLDİ

Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanan hükümet destekli çalışmada, San Francisco Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, 302 hamile çalışma katılımcısının kanında ve bebeklerinin göbek kordonu kanında, per ve polifloroalkil madde (PFAS) türleri de dahil olmak üzere çok sayıda zararlı kimyasal bulduğunu söyledi.

Alınan kan örneklerinin en az %97'si PFOS olarak bilinen ve uzun süredir doğum kusurları da dahil olmak üzere birçok ciddi sağlık sorunuyla ilişkilendirilen bir tür PFAS içeriyordu.

Hamile kadınların çoğunda bulunan diğer kimyasallar arasında anormal yağ asitleri ve pestisit, bazı ilaçlar ve plastik yapımında kullanılan diğer kimyasallar yer aldı.

Araştırmacılar, anne kanında bulunan kimyasalların birçoğunun, ABD'de oranları giderek artan, ciddi ve bazen ölümcül bir gebelik komplikasyonu olan preeklampsi ve gebeliğe bağlı hipertansiyon olarak bilinen "gebelik diyabeti" riskiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, bulunan uzun zincirli yağ asitlerinin daha önce yalnızca karaciğer ve beyinde şişmeye neden olan "ciddi bir durum" olan "Reye sendromu"ndan muzdarip kişilerde tespit edildiğini, ancak sağlıklı bireylerde bulunmadığını" belirtti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Çalışmanın yazarlarından Jessica Trowbridge, çalışma katılımcılarının kanında bulunan bu belirli yağ asitleri türlerinin, sağlık üzerindeki etkileri hakkında çok az şey bilinmesi ve plastik üretiminde kullanılmaları nedeniyle özellikle "endişe verici" bir alan olduğunu söyledi.

ABD, gelişmiş dünyada anne ölümlerinin en yüksek olduğu ülke. ABD'de anne ölüm oranları 1999 ile 2019 yılları arasında iki katına çıkmakta olup, siyahi annelerde ölüm oranı en yüksektir.

PER VE POLİFLOROALKİL MADDE (PFAS)

PFAS, kanser, doğurganlığın azalması ve böbrek hastalığı gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Birçok popüler tüketim malının yapımında kullanılan bu kimyasallar, sanayi tesislerinden, kanalizasyon arıtma tesislerinden, çöplüklerden veya bazı yangın söndürme köpüklerinden içme suyuna sızabilmektedir.

Bu ayın başlarında, ABD İçişleri Bakanlığı'nın bir birimi olan ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ABD içme suyunun %45'inin PFAS ile kontamine olduğunu bildirdi.