Rus bilim insanlarından 'güçlü güneş patlamaları' uyarısı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:10

Moskova'daki Fedorov Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü, proton patlamaları da dahil olmak üzere X sınıfı patlamaların mümkün olduğunu ve kısa dalga radyo koşullarının kötüleşmesinin beklendiğini söyledi.

Fedorov Enstitüsü, Pazar günü üç güneş patlaması gözlemlendiğini, bunlardan birinin 14 dakika sürdüğünü ve radyo iletişiminde kesinti yaşandığını açıkladı.

GÜNEŞ PATLAMALARI

Güneş patlamaları, güneşin içindeki ve etrafındaki güçlü manyetik alanlar yeniden birleştiğinde meydana gelir. NASA'ya göre, bu patlamalar dünyanın manyetik alanını etkileyerek uydulara ve iletişim ekipmanlarına zarar verme potansiyeline sahiptir.

Proton patlamaları, ağırlıklı olarak protondan oluşan enerjik güneş parçacıkları fırtınasıdır.

X sınıfı patlamalar güneş sistemindeki en büyük patlamalardır ve uzun süreli radyasyon fırtınaları yaratabilirler.

2022 yılında, güneşten gelen büyük bir radyasyon patlamasıyla tetiklenen bir jeomanyetik fırtına, o dönemde fırlatılan 40 SpaceX uydusunu devre dışı bırakmıştı.