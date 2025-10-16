Hapishanede şoke eden olay... Havalandırma alışverişi hamile bıraktı!

ABD’de yaşanan olay, hem hapishane yönetimini hem de kamuoyunu şoke etti. 30 yaşındaki Daisy Link, 2022 yılında kocasını öldürmekten tutuklanmış ve tek kişilik bir hücrede tutuluyordu. Ancak bir süre sonra gardiyanlar, Link’in hamile olduğunu fark etti. Dış dünyayla hiçbir teması olmayan bir mahkûmun hamile kalması herkesi şaşkına çevirdi.

'HAVALANDIRMADAN GEÇİRDİK...'

Olayın perde arkası ortaya çıktığında gerçek adeta film senaryosunu aratmadı. Link, aynı hapishanede cinayet suçundan yargılanan Joan Depaz adlı başka bir mahkûmla havalandırma borularından iletişim kuruyordu.

Link, çocuk sahibi olmak istediğini söyleyince Depaz, 'yardım etmeyi' teklif etti. İkili, spermleri havalandırma boşluğundan geçirmeyi kararlaştırdı.

Depaz, ifadesinde “Spermi streç filme sarıyordum, günde beş defa falan. Yaklaşık bir ay boyunca bu şekilde yaptık,” dedi. Link ise “O, tıpkı sigara sarar gibi ruloyu hazırlayıp borudaki ipliğe bağlıyordu; ben de çekip alıyordum,” diye anlattı.

MUCİZE BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Birkaç denemenin ardından plan işe yaradı. Daisy Link kısa süre içinde hamile kaldı ve 19 Haziran’da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kadın, “İnanamıyorum, işe yaradı. Her şeyin bir nedeni var. O bir mucize bebek, gerçek bir lütuf,” dedi.

Bebeğin babası Joan Depaz hâlâ hapishanede bulunuyor; çift birbirine hiç dokunmadı, ancak artık bir çocukları var.

Hapishane yönetimi olayı araştırırken, bebek şu anda babanın annesinin bakımında.

Link’in kocasını öldürmekten suçlu bulunması hâlinde ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.