ABD Başkanı Trump, pazar günü Financial Times’a verdiği röportajda İran’ın petrolünü “almak” istediğini ve Hark Adası’nı ele geçirmeyi değerlendirdiğini söyledi ancak böyle bir operasyonun “bir süre orada bulunmayı gerektireceğini” de ekledi. Peki, Hark Adası nerede? Hark Adası neden önemli?

HARK ADASI NEREDE?

Hark Adası, İran’da, Basra Körfezi’nin kuzeyinde yer alır. Ada, Buşehr limanının yaklaşık 55 kilometre kuzeybatısında bulunur. Bu konum, Hark Adası’nı hem İran kıyılarına yakın hem de Körfez içindeki deniz taşımacılığı açısından son derece önemli bir noktaya yerleştirir.

Basra Körfezi içindeki bu ada, coğrafi açıdan küçük olmasına rağmen bulunduğu yer nedeniyle çok daha büyük bir stratejik ağırlık taşır. Hark Adası’nın adı bu yüzden hem bölgesel güvenlik başlıklarında hem de enerji ekonomisi tartışmalarında sıkça geçer.

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Hark Adası’nın öneminin temelinde üç ana unsur öne çıkar: coğrafi konum, doğal özellikler ve petrol ihracatındaki rol. Ada, Basra Körfezi’nde doğal tatlı su kaynaklarına sahip az sayıdaki adalardan biri olarak tarih boyunca yerleşim ve ticaret açısından elverişli kabul edilmiştir.

Bunun yanında çevresindeki derin sular, büyük petrol tankerlerinin yanaşmasına imkân tanır. Bu özellik, Hark Adası’nı sıradan bir ada olmaktan çıkarıp enerji lojistiği açısından kilit bir merkez hâline getirir. Özellikle İran’ın petrol sevkiyatında oynadığı rol, adanın neden bu kadar önemli görüldüğünü açık biçimde ortaya koyar.