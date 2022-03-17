Harkiv'de pazar alanına bombalı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Harkiv’de bombaların isabet ettiği pazarın tamamı yandı ve 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv’de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
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