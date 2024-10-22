Harris'ten Trump uyarısı: Son derece ciddi sonuçları olacak
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesinin, son derece ciddi sonuçları olacağını savundu.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın "ciddiyetsiz bir adam" olduğunu iddia etti.
Kamala Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır" dedi.
"Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı" diyen Harris, Trump'ın "hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini" söyledi.
Harris, Trump'ın "pandemi döneminde Kovid-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin’e gönderdiğini" belirtti.
Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceğini" savunduğuna değinen Harris, "Amerikalılar olarak, ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum" diye konuştu.
Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda "endişeli olduğunu" söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu