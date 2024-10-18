Trump'ın başkanlık yarışındaki yükselişi piyasalarda hareketlilik yaratıyor: Bitcoin ve hisse senetleri yükseliyor!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 14:08

Güncelleme: 18.10.2024 - 14:09

ABD başkanlık seçimlerine üç haftadan az bir süre kala Donald Trump'ın finansal piyasalardaki etkisi yeniden hissediliyor. Anketlerde Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris arasında sıkı bir yarış olduğu gözlemlenirken, Meksika pesosu ve Hazine tahvilleri değer kaybederken, küçük sermayeli hisse senetleri ve Bitcoin değer kazandı.

YÜKSELİŞİN KAYNAĞI BELİRLENEMİYOR

Yatırımcılar, bu yükselişin Trump'a yönelik işlemlerden mi yoksa ekonomik iyimserlikten mi kaynaklandığını belirlemenin zor olduğunu düşünüyor. Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 140'tan fazla artış gösterdi.

Ayrıca, Russell 2000 endeksi yüzde 4 değer kazanarak 2021 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, Meksika pesosu gibi para birimleri karşısında değer kazandı. Trump, Meksika'dan ithal edilen araçlara yüzde 200'e varan gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

SEÇİMİ YAZI-TURA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Kripto para piyasasında, Trump'ın artan popülaritesinin Bitcoin üzerinde olumlu etkisi olduğu görülüyor. Ancak bazı analistler, piyasa hareketlerinin yalnızca Trump'a bağlı olmadığını belirtiyor. Carson Group'tan Sonu Varghese, “Seçimi çoğunlukla bir yazı-tura olarak değerlendiriyoruz” dedi.