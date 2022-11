Harry Potter'ın 'Seçmen Şapkası' Leslie Phillips hayatını kaybetti

08 Kasım 2022 Salı, 16:59

Harry Potter filminin 3 serisinde 'Seçmen Şapka'yı seslendiren ünlü aktör Leslie Phillips 98 yaşında hayatını kaybetti.

Oyunculuk kariyeri 70 yıla dayanan aktörün bir süredir hastalıkla mücadele ettiği ve daha önce iki felç atlattığı belirtildi.

63 yaşındaki eşi Zara Carr yaptığı açıklamada kocasını "ulusal bir hazine" olarak andı.

Zara Carr, "Harika bir kocayı kaybettim ve halk gerçekten büyük bir şovmenini kaybetti. O tam anlamıyla ulusal bir hazineydi. İnsanlar onu çok severdi. Gittiği her yerde izdiham yaşanıyordu" dedi.

Phillips, Harry Potter Felsefe Taşı, Sırlar Odası ve Ölümcül Yadigarlar filmlerinde 'Seçmen Şapka'yı seslendirmişti.

The Longest Day, Out of Africa ve Empire of the Sun gibi yapımlarda da rol alan Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluk Nişanı almıştı.

PHİLLİPS'İN HAYATI

1924'te Tottenham'da doğan Leslie Phillips, küçükken Essex'e taşındı. Henüz 11 yaşındayken 44 yaşında ölen babası hayatını kaybetti.

Babasının ölümünün ardından Phillips, annesi tarafından prestijli Italia Conti tiyatro okuluna gönderildi ve burada oyunculuk ve dans etmeyi öğrendi. Sahneye ilk kez 1937'de Londra Palladium'daki pandomimde çıktı ve ertesi yıl ilk film rolünü aldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında West End'de çalışırken, 1942'de askere çağrıldı ve oyunculuk kariyerini askıya aldı. Ancak, kısmen felç olmasına neden olan nörolojik bir durum nedeniyle 1944'te hizmete uygun olmadığı bildirildi.

Savaştan sonra tiyatroya geri döndü ve 1950'lerde oyunculuk yeteneğini pekiştirdi.