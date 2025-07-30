Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, insanlık tarihinin en tartışmalı 'bilimsel' uyarılarından birini yaptı.

Loeb’e göre, Dünya’ya doğru yaklaşan gizemli gök cismi sıradan bir kuyruklu yıldız değil, akıllı bir uygarlığın gönderdiği bir uzay aracı olabilir. Üstelik bu aracın, yıl sonuna kadar gezegenimize çarpma ihtimali bulunuyor.

Loeb ve ekibinin incelediği bu cisim, gökbilimciler tarafından 3I/ATLAS olarak adlandırılıyor ve olağan dışı bir yörüngede ilerliyor.

Yıl bitmeden Dünya’ya çarpabileceği iddia edilen cisim, Güneş Sistemi’nde sırasıyla Venüs, Mars ve Jüpiter yakınlarından geçecek şekilde seyrediyor.

Loeb, 3I/ATLAS’ın izlediği yörüngenin olağan dışılığına dikkat çekerek, rastgele bir gök cisminin bu güzergâha denk gelme ihtimalinin yüzde 0.005’ten daha az olduğunu belirtti.

Loeb'e göre, bu düşük olasılık, cismin doğal bir oluşumdan ziyade bilinçli bir yönlendirme sonucu bu rotada ilerlediği tezini güçlendiriyor olsa da bilim insanı tarafından geçmişte sunulmuş benzer hipotezlerin boş çıkmış olması, ciddiye alınma olasılığını azaltıyor.

GÜVENLİ Mİ TEHDİT Mİ?

Loeb, bu tarz bir uzay aracının iki olasılıktan birini barındırdığını ifade etti: "Ya tamamen keşif amaçlı, zararsız bir sonda ya da insanlığı tehdit eden düşmanca bir araç."

Profesöre göre, eğer cisim gerçekten bilinçli bir uygarlık tarafından gönderildiyse, insanlık ciddi sonuçlarla yüzleşebilir.

Araştırma ekibi, bulgularını 'Karanlık Orman Hipotezi' olarak bilinen teoriden yola çıkarak değerlendiriyor. Bu teoriye göre galaksideki diğer zeki uygarlıklar muhtemelen insanlığı bir tehdit olarak görüp saldırı eğiliminde olabilir.

Loeb ve ekibi, bu varsayımın doğru olması durumunda sonuçların 'insanlık için yıkıcı' olabileceği ve savunma önlemleri alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Ancak bu tür önlemlerin bile etkisiz kalabileceğini vurguluyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 'UZAYLI' FENOMENİ

Loeb, 2021 yılında da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Güneş Sistemi’nden geçen ilk yıldızlararası cisim olan ʻOumuamua' için, uzaylılara ait bir sonda olabileceğini öne sürmüş, cismin 'puro' benzeri şekli ve yerçekiminden bağımsız hızlanması üzerine dikkat çekmişti.

Mayıs ayında ABD Kongresi’nde düzenlenen UFO gözlemleriyle ilgili oturumda da konuşan Loeb, "Gökyüzünde hâlâ ne olduğunu anlamadığımız cisimler var" demiş ve bu tür cisimlerin izlenmesi için daha fazla bütçe ayrılması çağrısında bulunmuştu.

Loeb ayrıca, Pasifik Okyanusu’ndan çıkarılan metal parçalarının yüzde 10’unun Güneş Sistemi’nde daha önce rastlanmamış elementler içerdiğini savundu.

Söz konusu kalıntıların, 2014 yılında Papua Yeni Gine açıklarında yıldızlararası bir göktaşına benzeyen bir cismin parçalanması sonucu oluştuğu belirtiliyor.

Ancak Loeb’e göre bu parçalar, ya bir uzay aracının kalıntısı ya da doğrudan uzay aracının kendisiydi.