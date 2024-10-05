Haşim Safiyuddin'in akıbetiyle ilgili çarpıcı iddia!
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki Salah Ghandour Hastanesi’ne bitişik bir camide bulunan "Hizbullah komuta merkezine" gece düzenlediği saldırıyı doğruladı. Haşim Safiyuddin'in saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece gerçekleştirdiği bir saldırının, Lübnan’ın güneyinde Salah Ghandour Hastanesi'ne "bitişik" bir camide bulunan bir "Hizbullah komuta merkezine" isabet ettiğini doğruladı.
Sky News Arabic, İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırarak, üst düzey Hizbollah figürü Haşim Safiyuddin'nin ölümünün doğrulandığını bildirdi.
Safiyuddin, geçen hafta öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın halef olarak tanımlanıyordu.
Cuma sabahı erken saatlerde, IDF, Beyrut'un Dahiye mahallesinde hedefli bir saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.
Etiketler: #israil #Lübnan #Hasan Nasrallah
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