Havalimanında bomba paniği, terminal boşaltıldı!

San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:59
Havalimanında bomba paniği, terminal boşaltıldı!
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ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.

Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.

 


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