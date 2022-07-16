Havalimanında bomba paniği, terminal boşaltıldı!
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.
Video Haberler
- Güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
- Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- İsrailli şarkıcı Biden'ın elini sıkmadı
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Siyasetçiler ve gazeteciler 15 Temmuz'u yorumladı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Eylül ayında gönderilecek bakan kim?
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı