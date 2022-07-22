Havuzun tabanı delinince hayatını kaybetti

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:28

İsrail'in Karmei Yosef bölgesinde, şirket çalışanlarının gerçekleştirdiği eğlence, alandaki havuzun tabanını delinince felaket ile bitti. Havuzun tabanının delinmesi sonucu oluşan girdaba kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Times of Israel'in haberine göre; arama ve kurtarma çalışmaları 4 saat sürdü ancak talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Girdaba kapılan diğer adam ise şans eseri hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Eğlenceye katılanlardan biri, olay anı hakkında, "Olay yerinde 50 kişi vardı. Su seviyesi aniden azalmaya başladı ve bir delik açıldı. Delik girdaba dönüşünce iki kişiyi içine çekti" dedi.

Bir başka tanık ise, girdabın kurbanı bir kaç saniye içinde yuttuğunu ve olay anında havuzda 6 kişinin olduğu söyledi.