Hayalet bombardıman uçakları devrede: İran’daki askeri tesislere saldırı

CBS News’in aktardığına göre, ABD’li iki yetkili Amerikan ordusuna ait B-2 hayalet bombardıman uçaklarının İran’da Devrim Muhafızları’na (IRGC) ait kritik askeri noktaları hedef aldığını söyledi.

Yetkililer, saldırıların özellikle komuta-kontrol merkezleri, silah depoları ve İran’ın roket programına bağlı montaj tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD’li kaynaklar, saldırıların halen devam ettiğini ve operasyonların İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

B-2 bombardıman uçakları, radar sistemleri tarafından tespit edilmesi zor olan “hayalet” özellikleri ve ağır korumalı hedefleri vurabilen hassas mühimmat kapasitesi nedeniyle stratejik operasyonlarda kullanılıyor.