Heathrow Havalimanı yönetimi, günlük 100 bin yolcu çıkış limiti koydu!

12 Temmuz 2022 Salı, 16:34

Londra'nın en önemli Havalimanı olan Heathrow Havalimanı'nda yetkililer, talepteki artışla başa çıkmakta zorlandıklarını ve yeni personelinin 'henüz tam hazır olmadığını' söyleyerek havayolu şirketlerine çağrı yaptı. Heathrow Havalimanı günlük 100 bin yolcu çıkış limiti koydu.

İngiltere'deki tüm havalimanları son haftalarda yer personeli sıkıntısı nedeniyle uzun kuyruklar nedeniyle yolcuları mağdur etti. Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti.

Havaalanı yetkilileri şirketlerin Heathrow'da günde yaklaşık 104 bin yolcu kapasiteli uçuşlar yapmayı planladığını ve günlük 4 binden fazla hizmet verilemez koltuk satışı yapıldığını açıkladı. Yetkililer, kapasitenin aşılması nedeniyle havayolu şirketlerinden “yaz satışını durdurmalarını” istediklerini söyledi.

Heathrow CEO'su John Holland-Kaye, "12 Temmuz ile 11 Eylül arasında geçerli olmak üzere bir kapasite sınırı getirme konusunda zor bir karar aldık" diye konuştu.

Heathrow yetkilileri, “Sadece dört ayda 40 yıllık yolcu artışı” gördüğünü söyledi.

Geçen Kasım ayında daha fazla personel istihdam etmeye başladıklarını ve Temmuz ayı sonuna kadar pandemi öncesindeki çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

İngiltere'de pandemi sırasında havayolu şirketleri ve havaalanları on binlerce personeli işten çıkardı ve bazıları geri dönmedi.