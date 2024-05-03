Hedef Rusya'ya bağımlı kalmamak

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:10

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:10

Patel, dünkü basın bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin ABD’li enerji şirketi Exxon Mobil ile görüşmesine ilişkin gündemi değerlendirdi. Devam eden ticari görüşmelerle ilgili yorum yapmayacağını kaydeden Patel, bölgedeki tüm ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve Rusya’ya enerji bağımlılıklarını azaltma konusunda teşvik ettiklerini söyledi. “Türkiye, Güney Gaz Koridoru’nun ev sahibi olarak Avrupa’nın enerji tedarikinin çeşitlendirilmesinde ve Rusya’dan bağımsızlaşmasında çok önemli bir rol oynuyor“ şeklinde konuşan Patel, Ukrayna’daki savaş sürecinde Ankara’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarını çeşitlendirmek üzere adımlar attığını ve ayrıca, Rusya-Ukrayna gerginliği başlamasından bu yana birçok LNG üretim tesisinin, Amerikan LNG’sine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

SÖZLEŞMELER BİTİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Amerikan fosil yakıt devi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıklamıştı. Türkiye’nin diğer ABD’li doğal gaz üreticileriyle de LNG anlaşmaları için görüşme yaptığını belirten Bayraktar, Rusya ile sözleşmelerin bir kısmı 2025’te, İran ile ise 2026’da sona ermeden önce doğal gaz tedarikini “çeşitlendirmek“ istediğini söylemişti. Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtmişti.

RUSYA HALA EN BÜYÜK TEDARİKÇİ

Türkiye'nin Exxon Mobile ile müzakere ettiği anlaşma, Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatının düştüğü bir döneme denk geliyor. Avrupa ülkeleri Ukrayna’daki çatışmaya tepki olarak Rus boru hattı üzerinden gaz ithalatını kesmek için diğer üreticilerden LNG alımlarını arttırdı. Türkiye; Rusya, Azerbaycan ve İran'ın yanı sıra Cezayir, Katar, ABD ve Nijerya’dan da LNG ithal ediyor. Ancak Türkiye’nin en büyük doğal gaz tedarikçisi ise Rusya. Rusya aynı zamanda Türkiye’nin en büyük petrol tedarikçisi ve Mersin’de inşaatı süren Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin sahibi ve işletmecisi konumunda bulunuyor.