Herson'da hidroelektrik santrali vuruldu: Sel uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:24

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:24

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya'nın kontrolündeki Herson bölgesinde bulunan ve Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Nova Kakhovka hidroelektrik santrali vuruldu.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hidroelektrik santralinin Rus ordusu tarafından vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, "Yıkımın boyutu, suyun hızı ve hacmi, muhtemel sel bölgeleri netleştiriliyor. Tüm hizmetler çalışıyor. Durum takip ediliyor" ifadelerini kullandı.



ZELENSKİ, ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ'Nİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus teröristler. Kakhovka hidroelektrik santrali barajının yıkılması, tüm dünyaya Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulmaları gerektiğini gösteriyor. Onlara 1 metre bile bırakılmamalı, çünkü her metreyi terör için kullanıyorlar. Güvenliği geri getirecek olan sadece Ukrayna'nın zaferidir ve bu zafer elde edilecek. Teröristler Ukrayna'yı suyla, füzelerle veya başka bir şeyle durduramayacaklar. Tüm hizmetler çalışıyor. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyini topluyorum” ifadelerini kullandı.

RUSYA: “BARAJ UKRAYNA TARAFINDAN VURULDU, 300 EV SEL RİSKİ ALTINDA”

Rusya tarafından atanan Nova Kakhovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev ise yaptığı açıklamada, "Nova Kakhovka hidroelektrik santrali, kente 5 kilometre uzaklığında. Rusya, özel askeri operasyonların başında burayı ele geçirdi. O zamandan beri hidroelektrik santrali Ukrayna ordusu tarafından düzenli olarak bombalanıyor. Rusya, Ekim ayı başında hidroelektrik santralinin Ukrayna ordusunun hedefinde olduğunu ve barajın yıkılmasının önlenmesine dair bir mektubu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundu" dedi.

Bölgede alınan güvenlik önlemlerinden bahseden Leontyev, "Nehrin alt kısımlarında 300 ev sel riski altında. Halkın bir bölümünün tahliyesi tamamlandı. Tehlikenin büyümesi durumunda halkın tamamının tahliyesi için tüm önlemleri alıyoruz" şeklide konuştu.



ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNDE DURUM KONTROL ALTINDA

Dinyeper Nehri kıyısında bulunan Zaporijya Nükleer Santralinden yapılan yazılı açıklamada ise "Santralde güvenlik sistemleri çalışıyor. Soğutma havuzları tam kapasiteyle dolu" ifadeleri kullanıldı. Nükleer reaktörleri soğutmak için barajdan gelen suyun kullanıldığı santralde şu anda herhangi bir risk bulunmadığı aktarıldı.

Bölgedeki baraj, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a ve yine Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santraline su tedarik ediyor.

