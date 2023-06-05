Rusya'ya bir ambargo da Nintendo'dan geldi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:11

Savaş halen devam ederken, Rusya'ya yapılan yaptırımların sayısı artıyor. Moda ve devasa otomobil şirketlerinin ambargo uyguladığı Rusya'ya teknoloji şirketleri de dahil olmuş farklı açılardan bu savaşa karşı olduklarını göstermişlerdi. Japonya merkezli Nintendo ise yeni aldığı bir kararla ülkede eShop satışlarını durdurdu.

ERİŞİM KAPATILIYOR, HESAPLAR SİLİNİYOR

Daha önce hatırlayacağınız üzere Microsoft, Sony ve Epic, hizmet verdiği Rusya'daki oyun mağazalarını kapatmıştı.

Mayısın son günlerinde başlayan bu yaptırım, Nintendo eShop üzerinden Switch oyunlarının ve servislerinin de satın alınmasının önüne geçiyor. Var olan oyun kodları da mağaza üzerinden aktif hale getirilemeyecek.

Kullanıcıların PayPal hesapları ve kredi kartı bilgileri de güvenlik gerekçesiyle silinecek.