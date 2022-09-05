Herson'un Rusya'ya katılması için yapılacak referandum askıya alındı
Ukrayna'nın Herson bölgesine Rusya tarafından atanan bir yetkili, söz konusu bölgenin Rusya'ya katılması konusunda yapılması planlanan halk oylamasının, güvenlik durumu nedeniyle "durdurulduğunu" açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, Herson'da Rusya'nın kurduğu askeri sivil bölgesel yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, kentin yakınından geçen Dinyeper nehri üzerine kurulu hayati önemdeki Antonivskyi köprüsünün, Ukrayna güçleri tarafından haftalardır sürdürülen top atışlarının ardından kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Rusya'nın atadığı bölgesel yetkili, daha önceki açıklamasında Herson'daki halk oylamasının Eylül'de yapılabileceğini duyurmuştu.
Rus güçleri Mart ayında Herson bölgesinin neredeyse tamamını işgal etmişti. Herson kenti, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden beri ele geçirdiği tek Ukrayna bölgesel başkenti.
Rusya güçlerinin Kırım'a gidiş gelişlerinde geçiş güzergâhı olarak kullandıkları Herson kentindeki Rus kontrolü, son haftalarda daha kırılgan hale gelmişti.
Ukrayna geçen haftaki açıklamasında, kentin köprülerine ve mühimmat depolarına haftalardır yaptığı havan saldırılarından sonra, kenti geri almak için karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.
Video Haberler
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!