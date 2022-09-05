Herson'un Rusya'ya katılması için yapılacak referandum askıya alındı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:16

Reuters'ın haberine göre, Herson'da Rusya'nın kurduğu askeri sivil bölgesel yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, kentin yakınından geçen Dinyeper nehri üzerine kurulu hayati önemdeki Antonivskyi köprüsünün, Ukrayna güçleri tarafından haftalardır sürdürülen top atışlarının ardından kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Rusya'nın atadığı bölgesel yetkili, daha önceki açıklamasında Herson'daki halk oylamasının Eylül'de yapılabileceğini duyurmuştu.

Rus güçleri Mart ayında Herson bölgesinin neredeyse tamamını işgal etmişti. Herson kenti, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden beri ele geçirdiği tek Ukrayna bölgesel başkenti.

Rusya güçlerinin Kırım'a gidiş gelişlerinde geçiş güzergâhı olarak kullandıkları Herson kentindeki Rus kontrolü, son haftalarda daha kırılgan hale gelmişti.

Ukrayna geçen haftaki açıklamasında, kentin köprülerine ve mühimmat depolarına haftalardır yaptığı havan saldırılarından sonra, kenti geri almak için karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.