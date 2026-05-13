Hindistan 2047 hedefini açıkladı: Tam entegre askeri güç

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Singh, başkent Yeni Delhi'de katıldığı bir zirvede, ülkesinin uzun vadeli ulusal savunma politikalarındaki hedeflerini açıkladı.

Singh, Hindistan'ın bağımsızlığının 100. yılını kutlayacağı 2047 yılına kadar, Hint-Pasifik bölgesinde "güç gösterisi yapabilecek tam entegre askeri bir güç" olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda ulusal kapasite ve öz yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanacaklarını kaydeden Singh, 2030'lu yıllarda "stratejik ve sivil varlıklarını korumak için katmanlı ulusal savunma kalkanının" faaliyete geçeceğini belirtti.

"Çok yönlülük ve stratejik özerklik" sahibi olmayı istediklerine işaret eden Singh, Hindistan'ın "kendi başına bir kutup olmayı" hedeflediğini ve bu doğrultuda "orantılı büyüyen ekonomik bir güç" olunmasının önemini vurguladı.

Singh, "Nihayetinde Hint-Pasifik ve ötesine güç yansıtabilen, tam entegre, kendi kendine yeten bir askeri güç haline geldiğimiz mükemmellik çağına ulaşacağız" ifadesini kullandı.