Hindistan’da 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu!

Indore Emniyet Müdür Yardımcısı Indore Emniyet Müdür Yardımcısı Anand Kaladgi, maddenin içilmesinin ardından tüm kişilerin hızla Maharaja Yashwantrao Hastanesi’ne kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Kaladgi, basına demecinde şu ifadeleri kullandı:

Nandlalpura’da trans bireylerin kaldığı bir evde kavga ihbarı aldık. Olay yerine ulaştığımızda bazı kişilerin bilinmeyen bir madde içtiğini öğrendik. Ambulans çağrılarak 24 kişi hastaneye sevk edildi. Hepsi tedavi altında ve şu an durumları stabil.

Polis, intihar girişiminin trans topluluğu içindeki iki grup arasında süregelen bir rekabet nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

Kaladgi, sözlerine şöyle devam etti:

İddialara göre bir grubun lideri, diğer grubun üyelerini uzun süredir taciz ediyordu. İfadeler alındıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattık ve bir dava dosyası (FIR) kayda geçti.

YEREL HALK: ASIL NEDEN BİR 'TECAVÜZ' VAKASI

Ancak bazı mahalle sakinleri, olayın arkasında bir trans bireye yönelik tecavüz ve şantaj iddiası bulunduğunu öne sürdü.

Nandlalpura trans topluluğu temsilcilerinden Neha Kunwar, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci olduklarını söyleyen iki kişi, bir trans bireye tecavüz etti. Ardından para sızdırmak için tehdit ve şantajda bulundular. Mağdur, salı günü polise başvurdu ve suç duyurusunda bulundu. Olay aslında üç ay önce yaşandı. Biz de insanız. Ayrıca mağdurdan bir miktar para da gasp ettiler.

Bu iddiaların ardından polis, şüpheliler Akshay ve Pankaj hakkında dava açıldığını doğruladı.

Suç Bürosu Müdür Yardımcısı Rajesh Dandotiya, iki zanlının 12 Haziran'da mağduru şantajla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.