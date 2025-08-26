Hindistan’da çeyiz cinayeti: Kadın, eşi tarafından yakılarak öldürüldü

Hindistan’ın başkenti Delhi yakınlarındaki Greater Noida kentinde 28 yaşındaki Nikki Bhati, yıllardır süren çeyiz baskısı nedeniyle kocası tarafından evinde yakılarak öldürüldü.

Olay, çiftin altı yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşti.

21 Ağustos’ta yaşanan saldırı, cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Nikki’nin kocası Vipin Bhati ve kayınvalidesi tarafından saçlarından sürüklenerek dövüldüğü görülüyor.

Bir diğer videoda ağır yanıklarla evin merdivenlerinden inmeye çalışan Nikki, yere yığılıyor. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇEYİZ TALEPLERİ HİÇ BİTMEDİ

Nikki, 2016’da kız kardeşiyle birlikte Vipin ve kardeşi Rohit Bhati ile evlenmişti. Ailenin aktardığına göre düğünde SUV araç, Royal Enfield motor, altın ve nakit para çeyiz olarak verildi. Ancak kayın ailesinin talepleri yıllar içinde arttı.

Genç kadının babası Bhikari Singh, “Önce bir araba, sonra Mercedes istediler. 3,6 milyon rupi (£34 bin) daha talep ettiler. Vermeyi reddedince kızımı öldürdüler” dedi.

Polis, Vipin Bhati’nin yanı sıra annesi, babası ve kardeşini gözaltına aldı. Kaçmaya çalışırken ayağından vurulan Vipin, suçlamaları reddederek, “Karı koca arasında tartışmalar olur” dedi.

Olay, Delhi ve Noida’da “Nikki için adalet” sloganlarıyla protestolara yol açtı. Göstericiler, sanıklar için idam cezası istedi.

HİNDİSTAN'DA ÇEYİZ CİNAYETLERİ

Hindistan’da çeyiz almak ve vermek 1961’den bu yana yasak. Ancak araştırmalara göre evliliklerin %90’ında çeyiz hâlâ uygulanıyor.

2017-2022 arasında, “yetersiz çeyiz” gerekçesiyle 35 binden fazla kadın öldürüldü; bu, günde ortalama 20 cinayet anlamına geliyor.

Kadın hakları savunucusu avukat Karuna Nundy, “Çeyiz isteyen erkek genellikle eşini aşağılayan, döven hatta öldüren erkektir. Yasalar uygulanmıyor, çoğu dava kapatılıyor, kadınlar korunmasız kalıyor” dedi.

Nikki’nin öldürülmesinden iki gün önce, Uttar Pradesh’te 27 yaşındaki Shivani Khivalia boğazı kesilerek öldürülmüş, kocası ve kayın ailesi kaçmıştı.

Geçen ay ise Bihar eyaletinde 25 yaşındaki Lakshmi Kumari, kocası tarafından öldürülüp nehre atılmıştı.

Delhi’deki Sosyal Araştırmalar Merkezi Direktörü Ranjana Kumari, durumu şöyle özetledi:

“Çeyiz, her sınıfta süren bir felaket. Kolay para hırsı yüzünden gelinlerin hayatı kararıyor, oğulların yaşamları da yozlaşıyor. Yasa kağıt üstünde var ama uygulama yok.”